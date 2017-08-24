Сбербанк снизил ставки по рефинансированию ипотеки других банков

Сбербанк снизил ставки по рефинансированию под залог недвижимости на 1,4-1,65 процентного пункта (п. п.) до 9,5-10% годовых, говорится в пресс-релизе банка.

«Основное назначение продукта - снизить ставку по действующей ипотеке, полученной в другом банке, кроме того, он позволяет объединить до шести разных кредитов в один», - поясняется в сообщении. Такое рефинансирование позволяет уменьшить общую нагрузку на заемщика, а также включить в новый кредит сумму на личные цели.

Сбербанк с 10 августа снизил ставки ипотеки на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке, а также снизил минимальный первоначальный взнос на покупку готового жилья. Ставки снизятся на 0,6-2 п. п., первоначальный взнос снижен на 5 п. п. В итоге ставки ипотеки на жилье в новостройке составят 7,4-10%, на вторичном рынке — 8,9-10%, первоначальный взнос — 15%. Базовая ставка ипотеки достигла 9,5%, следует из информации на сайте банка.