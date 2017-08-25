ФАС согласовала банку «Открытие» приобретение 100% НПФ «Лукойл-гарант»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство банка «ФК Открытие» о приобретении 100% акций НПФ «Лукойл-гарант», говорится в сообщении ФАС.

Как сообщалось ранее, ходатайство поступило в антимонопольное ведомство 21 августа, срок его возможного рассмотрения -30 дней.

По данным НПФ «Лукойл-гарант», в настоящее время 100%-ным акционером фонда является ООО «Инвест-холдинг». Эта компания на 82,3% принадлежит компании «Дросмено инвестмент ЛТД», бенефициарным собственником которой является Бадри Гобечия, и на 17,7% - АО «Открытие холдинг».

Банк ФК «Открытие» контролируется компанией «Открытие холдинг». Ее бенефициарами являются Вадим Беляев, совладельцы нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун, ВТБ, группа «ИСТ», бизнесмен Александр Мамут, НПФ «Лукойл-гарант», глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян.