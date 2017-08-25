«Интерфакс» сообщил о возвращении в «Росгосстрах» части старой команды

В «Росгосстрах» возвращается часть команды, которая покинула компанию в последние месяцы, сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке. По его словам, речь идет о компании «Росгосстрах столица», финансовом и розничном блоках самого «Росгосстраха», также проводится ревизия решений, принятых за последние месяцы. Ушедшие из компании специалисты могут вернуться на свои места или занять более высокие посты, добавил он.

Главный управляющий директор Николаус Фрай официально находится в отпуске, сообщает агентство и напоминает, что он считается представителем интересов холдинга «Открытие» в «Росгосстрахе». До недавнего времени все оперативные решения в компании принимались с его санкции.

«Владельца бизнеса Данила Хачатурова стали чаще видеть в компании, хотя официального назначения его на должность, означающую контроль за оперативной деятельностью компании, не было, он по-прежнему сохраняет позиции в совете директоров компании. Дела "Росгосстраха" его волновали всегда, ключевые решения в жизни страховщика до отхода от дел, который теперь прерван, принимались при его непосредственном участии», - сказал источник. Он напомнил, что в первые годы после перехода «Росгосстраха» под полный контроль Хачатурова, когда шло строительство вертикали управления, он одновременно выполнял обязанности генерального директора и президента «Росгосстраха».

Из-за кадровой текучки в страховой компании появились предположения о возможном отказе от продолжения сделки по передаче ряда активов группы «Росгосстрах» новым владельцам - холдингу «Открытие» и мажоритарному акционеру Вадиму Беляеву, эти слухи источник «Интерфакса» отверг. Он напомнил, что на днях стало известно, что ФАС одобрила сделки по переходу под контроль Беляева трех активов, связанных опосредованно с группой «Росгосстрах», в том числе НПФ РГС. «Никакой информации об откате переговоров назад по всей сделке или отдельных активов, входящих в ее периметр, не приходило ни с той, ни с другой стороны», - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, основные переговоры сторон о дальнейшей судьбе «Росгосстраха» проводились при участии регулятора.

По словам гендиректора ПАО СК «Росгосстрах» Дмитрия Маркарова, в последние три месяца все кадровые перестановки «проводятся в соответствии с антикризисной стратегией, разработанной и реализуемой в компании под управлением топ-менеджмента в лице генерального директора и главного управляющего директора Николауса Фрая». «Информация о возврате к управлению компанией Данила Хачатурова полностью не соответствует действительности», - добавил он. По его словам, это «дезинформация, распространяемая в рамках информационной войны, которая идёт вокруг группы "Открытие"». О возвращении в «Росгосстрах» Хачатурова сообщил РБК со ссылкой на источники.