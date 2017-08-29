Орешкин не ожидает резкого изменения курса рубля в ближайшие месяцы

Министр экономического развития Максим Орешкин не ожидает больших колебаний курса рубля в ближайшие месяцы. «Факторы, которые влияли на рубль в первом полугодии, уже не имеют такого значения, и мы ожидаем, что рубль будет достаточно стабилен и сохранится около текущих значений, которые мы считаем обоснованными. Ожидаем стабильного рубля в ближайшие месяцы», - сказал Орешкин после встречи с французским бизнесом.

По словам Орешкина, с апреля динамика курса рубля соответствовала расчетам министерства. «С тех пор рубль ослаб на 9%, что действительно большое изменение и что полностью соответствует тому, чего мы ожидали к этому времени», - добавил он.

Тем не менее Минэкономразвития не учло, что произойдет существенное укрепление евро по отношению к доллару. «Это привело к тому, что рубль оказался сильнее ожиданий к доллару, но слабее к евро», - пояснил министр. Кроме того, сальдо текущего счета платежного баланса ухудшилось, что также соответствует ожиданиям Минэкономразвития.

Курс доллара к рублю с начала года опустился на 4,5% до 58,5 руб.Цена барреля нефти Brent с начала года опустилась почти на 10%, до $51.