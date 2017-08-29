Сбербанк может перевести системы лояльности на технологию блокчейн

Сбербанк изучает возможность перевода системы лояльности на технологию блокчейн, сообщил ТАСС старший вице-президент Sberbank CIB Игорь Буланцев. Он отметил, что у банка уже есть два десятка проектов в сфере блокчейна «в разных сферах с разными клиентами», и для примера привел проект по факторингу. Часть проектов банк пока не раскрывает. «Мы смотрим, например, на систему лояльности, перевод ее на блокчейн. Внимательно изучаем рынок ICO и криптовалют», - сказал Буланцев.

По словам топ-менеджера, Сбербанк участвует в разработке законодательства в отношении блокчейна и криптовалют, чтобы ввести их в «цивилизованное» русло.

Дочерний корпоративный университет Сбербанка планирует открыть курсы по блокчейну, сказал Буланцев на конференции «Блокчейн: новая нефть России». Он уточнил, что это могут быть очные и дистанционные курсы, на которых студентам будут предлагать от введения в основы блокчейна до более продвинутого технологического образования. «Нам нужно набрать критическую массу с точки зрения не только интереса к каким-то хайповым вещам типа биткойна, но и образования. К возможности использовать это образование», - отметил старший вице-президент Sberbank CIB.

Корпоративный университет Сбербанка учрежден в марте 2012 г. в статусе 100%-ной дочерней организации ПАО «Сбербанк». В апреле 2014 г. он получил лицензию на осуществление программ дополнительного профессионального образования.

Блокчейн - технология распределенного реестра, или децентрализованная база данных. На ее основе работают криптовалюты, в том числе bitcoin. Главное свойство блокчейн - неизменяемость. Внесенные в базу сведения о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как даже незначительная правка требует огромных вычислительных ресурсов.