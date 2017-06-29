Греф сравнил игры с криптовалютой с казино

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Президент Сбербанка Герман Греф посоветовал «играть» с криптовалютами только любителям казино из-за высочайшей волатильности. Об этом он сказал на открытой лекции «Новые технологические тренды и модели эффективного менеджмента» в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге.

«Волатильность (криптовалют) будет сохраняться. Мы видим, что происходит. Технологии незрелые, очевидно. Рекомендую играть в эту валюту только любителям казино. Можно выиграть, а можно проиграть», - сказал Греф.

Тем не менее, Греф видит перспективы криптовалют в России. «Эти валюты начинают пробивать себе дорогу, я думаю, что остановить это будет невозможно. Более того, кто будет запрещать, тот будет проигрывать: это огромный рынок», - сказал он. По оценке президента Сбербанка, государство движется в сторону легализации криптовалют. «Начинали с биткоина, наигрались и в результате наиграли целых 10 новых подходов к технологии блокчейн», - пояснил он.