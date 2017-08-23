Шувалов: «спрятать в сундук» тему крипторубля уже не удастся

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов считает, что в России должна появиться национальная криптовалюта и уйти от этой темы уже не удастся. Об этом он сообщил в интервью телеканалу РБК.

«Я являюсь сторонником криптовалют, считаю, что крипторубль должен существовать. Криптовалюты спрятать в сундук уже не удастся, эта тема будет развиваться», - сказал Шувалов.

По его мнению, это развитие должно укрепить российскую экономику, а не подставить ее под удар. «Это тема сложная. Мы когда проводили рабочую группу (куда входят представители правительства, ЦБ, ФСБ и Внешэкономбанка) по блокчейну, договорились, что будем работать осторожно, но не растягивать. ФСБ активно работает на международном уровне и участвует в том, чтобы вопросы безопасности отрабатывались с самого начала», - отметил первый вице-премьер.

Законопроект об обороте криптовалют в России может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в сентябре 2017 г. До этого времени Минфин планирует доработать свои предложения, одним из которых станет обязательная идентификация покупателей электронных денег.