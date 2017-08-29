Прокуратура обвинила гражданина России в попытке убить 28 человек в автобусе Borussia

Прокуратура Дортмунда 29 августа выдвинула официальное обвинение 28-летнему гражданину России и Германии Сергею В., который был задержан после взрыва трех бомб у автобуса дортмундского футбольного клуба Borussia 11 апреля. Он обвиняется в покушении на убийство 28 человек, причинении телесных повреждений двум из них и в незаконном приобретении взрывчатки, передает Deutsche Welle. Ранее сообщалось, что предполагаемым мотивом задержанного было желание заработать на обрушении котировок клуба после инцидента. Обвиняемый находится под арестом с 21 апреля, вину он не признает.

11 апреля три бомбы взорвались по пути следования автобуса с футболистами Borussia. Это произошло за несколько часов до встречи команды с Monaсo в розыгрыше Лиги чемпионов UEFA. Травму руки получил защитник Borussia испанец Марк Бартра. Еще одному полицейскому потребовалась медицинская помощь, поскольку он впал в состояние шока. Матч был перенесен на следующий день. Обрушения котировок клуба не произошло: акции Borussia подешевели с 5,738 евро за бумагу до 5,421 евро. Затем они немного отыграли это падение, но потом снова подешевели до 5,395 евро 20 апреля, после того как стало понятно, что команда вылетела из розыгрыша кубка Лиги чемпионов, отмечала ранее Deutsche Welle.

Прокуратура установила, что 11 апреля Сергей купил опцион пут на продажу 15 000 акций Borussia по определенной цене до 17 июня, заплатив за него деньгами, которые он взял за неделю до этого по потребительскому кредиту. Если бы произошел обвал котировок клуба, он бы смог заработать на сделке в несколько раз больше, чем вложил в бумаги, объяснили прокуроры. По данным источников ВВС, подозреваемый мог вложить в операцию 78 000 евро. Выйти на подозреваемого следствию удалось из-за этой подозрительной ставки, сообщает DW. Установлено также, что подозреваемый в середине марта забронировал себе номер в дортмундском отеле L'Arrivée, где должны были разместиться футболисты Borussia, на даты с 9 по 13 апреля и с 16 по 20 апреля. Эти периоды охватывают дни матчей дортмундской команды с Monaco, в момент бронирования было неясно, где команды встретятся сначала: в Дортмунде или в Монако.

Взрывные устройства были установлены на обочине дороги по пути следования автобуса Borussia, на отрезке длиной 12 м. Было рассчитано, что основной удар придется по автобусу, бомбы были подорваны дистанционно с оптимальным расчетом. Взрывные устройства были начинены поражающими элементами - металлическими болтами длиной около 70 мм, диаметром около 6 мм и массой 15 г. Два крайних устройства были заложены у поверхности земли, среднее - на высоте 1 м.