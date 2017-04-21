Российские дипломаты проверяют наличие гражданства у задержанного за взрывы в Дортмунде

Российское посольство в ФРГ проверяет информацию о наличии российского паспорта у задержанного по обвинению в организации взрывов у автобуса дортмундской Borussia. Это ТАСС сообщил пресс-секретарь дипмиссии Денис Микерин. Если это подтвердится, дипломаты будут готовы оказать задержанному всю необходимую консульскую помощь. «Пока никаких официальных сведений из полиции или прокуратуры Баден-Вюртемберга в генконсульство во Франкфурте-на-Майне не поступало, однако коллеги уже обратились в указанные органы за разъяснениями по факту», - добавил он.

Федеральная прокуратура Германии 21 сообщила, что утром в Баден-Вюртемберге полицейский спецназ задержал подозреваемого в организации взрывов, это 28-летний Сергей В., имеющий гражданство Германии и гражданство России. Следствие считает, что он не является экстремистом и действовал в корыстных интересах, рассчитывая, что взрывы обрушат котировки дортмундского клуба. За подозреваемым следили около недели после наводки источника в финансовом секторе, сообщал Spiegel. Задержать его удалось благодаря сотрудничеству федеральной прокуратуры, федерального ведомства по уголовным делам (BKA) и полиции земли Северный Рейн - Вестфалия. Задержанному предъявлены обвинения в покушении на убийство, совершении взрыва и нанесении тяжких телесных повреждений.

Прокуратура установила, что 11 апреля Сергей купил опцион пут на продажу 15 000 акций Borussia по определенной цене до 17 июня, заплатив за него деньгами, которые он взял за неделю до этого по потребительскому кредиту. Если бы произошел обвал котировок клуба, он бы смог заработать на сделке в несколько раз больше, чем вложил в бумаги, объяснили прокуроры. ВВС, ссылаясь на неназванные СМИ, отмечает, что он мог вложить в операцию 78 000 евро. После взрыва акции Borussia подешевели с 5,738 евро за бумагу до 5,421 евро. Затем они немного отыграли это падение, но потом снова подешевели до 5,395 евро 20 апреля, после того как стало понятно, что команда вылетела из розыгрыша кубка Лиги чемпионов, отмечает Deutsche Welle.