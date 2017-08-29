ЦБ рассчитывает на восстановление рейтинга банка «ФК Открытие» за 6–9 месяцев

ЦБ рассчитывает на восстановление рейтинга банка «ФК Открытие» за 6-9 месяцев, сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин во вторник.

Ранее Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) поставило на пересмотр национальный рейтинг банка «ФК Открытие» с «негативным» прогнозом.

АКРА впервые присвоило кредитный рейтинг «ФК Открытию» в начале июля, установив его на уровне BBB-(RU). Это ниже требуемого минимума для включения ценных бумаг в ломбардный список после 14 июля, когда завершилась реформа рейтинговой отрасли, а также для привлечения на депозиты средств федерального бюджета и пенсионных накоплений.

Невысокий рейтинг вынудил ряд контрагентов «ФК Открытия» вывести деньги из банка, что послужило одной из причин оттока средств в последние два месяца.

Банк России во вторник заявил, что банк «ФК Открытие» продолжит работу в обычном режиме, ЦБ гарантирует непрерывность его деятельности, при этом Банк России будет основным инвестором «Открытия», для чего будут использованы деньги Фонда консолидации банковского сектора.