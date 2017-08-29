Котировки «ФК Открытие» выросли после объявления ЦБ

Котировки банка «ФК Открытие» выросли более чем на 2% после объявления ЦБ о том, что регулятор войдет в капитал банка. К 17.03 мск на Московской бирже они выросли на 2,3% до 1339 руб.

Банк России сегодня заявил, что банк «ФК Открытие» продолжит работу в обычном режиме, ЦБ гарантирует непрерывность его деятельности, при этом Банк России будет основным инвестором «Открытия», для чего будут использованы деньги Фонда консолидации банковского сектора.