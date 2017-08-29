Отток средств из «ФК Открытие» с 3 июля по 24 августа составил порядка 527 млрд рублей

Отток средств из банка «ФК Открытие» с 3 июля по 24 августа составил порядка 527 млрд руб., сообщил директор департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями ЦБ Михаил Ковригин. По его словам, юрлица за этот период забрали 389 млрд руб., физлица – 138 млрд руб.

Цетробанк сегодня сообщил о санации «ФК Открытие». Регулятор станет основным инвестором. Средства на это выделит Фонд консолидации банковского сектора. Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. С сегодняшнего дня в банке работает временная администрация ЦБ и фонда.