Moody’s повысило рейтинг кипрского Russian Commercial Bank

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service во вторник сообщило о повышении рейтинга валютных депозитов Russian Commercial Bank (RCB) на два пункта до B1, прогноз рейтинга – стабильный. Это отражает «ожидания Moody’s, что фундаментальные финансовые показатели банка в ближайшие год-полтора в целом не изменятся», говорится в заявлении агентства.

Оно также подчеркивает, что крепкое финансовое положение RCB во многом обеспечивается сохранением связей с российским госбанком ВТБ, которому принадлежит 46,3% акций кипрской организации. Однако при этом RCB продолжает расти и укрепляться как самостоятельный бизнес. «Хотя сейчас в основе большей части бизнеса RCB лежат его связи с ВТБ (более 60% кредитов RCB гарантировано банком ВТБ), RCB в последние годы укреплял и не связанный с ним бизнес. Moody’s ожидает, что банк будет продолжать и дальше развивать собственные операции как с иностранными клиентами, базирующимися на Кипре, так и, в меньшей степени, с кипрскими клиентами», – говорится в заявлении агентства.

На прошлой неделе банк «ФК Открытие», испытывающий финансовые трудности из-за оттока клиентских средств, продал 19,8% акций кипрского банка компании, подконтрольной гендиректору RCB Кириллу Зимарину. Доля последнего в результате выросла до 49,9%, отмечает Cyprus Business Mail. «Ведомостям» представитель RCB заявил, что 19,8% акций куплено менеджментом банка, до этого менеджерам принадлежало 33,9% акций RCB.

Привлеченные благодаря сделке средства (сумма не сообщалась) не помогли «ФК Открытие» справиться с кризисом: во вторник Банк России объявил о его санации. Регулятор станет основным инвестором «ФК Открытие», нынешние акционеры сохранят не более 25% его акций.