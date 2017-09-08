Возбуждено дело по факту фальсификации отчетности в банке «Крыловский»

В Краснодаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации). Поводом послужили материалы, поступившие в управление ФСБ по краю, и заявление Южного управления ЦБ.

По версии следствия, в июле 2017 г. руководством и сотрудниками банка «Крыловский» в документы бухгалтерского учета были внесены заведомо недостоверные сведения о сделках, об обязательствах и финансовом положении организации. В последующем данная документация была предоставлена в ЦБ с целью сокрытия признаков банкротства и оснований для отзыва лицензии.

Была проведена ревизия кассы, в результате оказалось, что сумма в данных бухгалтерского отчета отличается от фактического остатка на 6,1 млрд руб.

Банк «Крыловский» лишился лицензии в начале августа. После этого в нем обнаружилась внушительная «тетрадь» — так на банковском сленге называют вклады населения, которые не отражены в балансе.