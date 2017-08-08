Еще один банк тайком от ЦБ привлек миллиарды рублей вкладов

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ЦБ проиграл в прятки 6 млрд руб. Максим Стулов / Ведомости

В «Крыловском», лишившемся лицензии в начале августа, обнаружилась внушительная «тетрадь» – так на банковском сленге называют вклады населения, которые не отражены в балансе. В отчетности на 1 июля банк указал, что привлек от населения 2,54 млрд руб. На самом деле его обязательства в разы больше, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к временной администрации банка, и человек, знающий это от сотрудника ЦБ. Первый знает, что «Крыловский» спрятал около 6 млрд руб. вкладов, а второй говорит о семимиллиардной «тетради».