Статья опубликована в № 4380 от 08.08.2017 под заголовком: ЦБ проиграл в прятки 6 млрд руб.
Еще один банк тайком от ЦБ привлек миллиарды рублей вкладов
Реклама в метро помогла «Крыловскому» спрятать за балансом более 6 млрд рублей
- Дарья Борисяк
- / Ведомости
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ЦБ проиграл в прятки 6 млрд руб.
Максим Стулов / Ведомости
В «Крыловском», лишившемся лицензии в начале августа, обнаружилась внушительная «тетрадь» – так на банковском сленге называют вклады населения, которые не отражены в балансе. В отчетности на 1 июля банк указал, что привлек от населения 2,54 млрд руб. На самом деле его обязательства в разы больше, рассказали «Ведомостям» человек, близкий к временной администрации банка, и человек, знающий это от сотрудника ЦБ. Первый знает, что «Крыловский» спрятал около 6 млрд руб. вкладов, а второй говорит о семимиллиардной «тетради».
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