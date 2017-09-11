Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные

Сбербанк России опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что условия обслуживания дебетовых карт изменены и все карты стали овердрафтными. Об этом банк написал на своей странице в Facebook.

«Это неправда – нельзя потратить по дебетовой карте больше денег, чем у вас есть. Исключение составляет техническая задолженность, по которой Сбербанк не начисляет проценты. Оведрафт по карте можете разрешить только вы сами, а не банк», – говорится в сообщении.

Госбанк уточнил, что в мобильном приложении «Сбербанк Online» часть дебетовых карт всегда отображались как овердрафтные – это «техническая необходимость для корректной работы с платежами и переводами».

«Никаких изменений в условиях обслуживания карт не производилось. Никаких кредитов по дебетовой карте невозможно, хотя она и может отображаться в СБОЛ ("Сбербанк Online") как "овердрафтная", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что Сбербанк поменял статус дебетовых карт в мобильном банке с «дебетовая» на «овердрафтная».