Сбербанк решил проблему «где карту открывали, туда и идите»

Клиенты Сбербанка теперь могут перевыпустить платежные карты в любом отделении, рассказал зампред правления банка Александр Торбахов. По его словам, у банка была проблема, когда клиент, получая карту в одном отделении, не мог выпустить ее в другом, но теперь она решена. Торбахов посетовал, что недавно был случай, когда клиенту автоматически выпустили новую карту и доставили ее в тот регион, где человек уже не проживает.

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