Сбербанк решил проблему «где карту открывали, туда и идите»

Представитель Сбербанка уточнил, что с 1 апреля владельцы кредитных карт могут заказать через колл-центр банка перевыпуск карты и получить ее в любом удобном отделении
М. Стулов / Ведомости
Клиенты Сбербанка теперь могут перевыпустить платежные карты в любом отделении, рассказал зампред правления банка Александр Торбахов. По его словам, у банка была проблема, когда клиент, получая карту в одном отделении, не мог выпустить ее в другом, но теперь она решена. Торбахов посетовал, что недавно был случай, когда клиенту автоматически выпустили новую карту и доставили ее в тот регион, где человек уже не проживает.