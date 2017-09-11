Минфин 13 сентября приступит к размещению ОФЗ для населения на 15 млрд рублей

Минфин России 13 сентября приступит к размещению третьего транша облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения на сумму 15 млрд руб., об этом говорится в материалах ведомства.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 руб., дата погашения - 16 сентября 2020 г. Ставка по первому купону составит 7%, по второму - 7,5%, третьему - 8%, четвертому - 8,5%, пятому - 9,25%, а по шестому - 10,1%, отмечается в материалах Минфина.

Первый транш на 15 млрд руб. Минфин начал размещать в конце апреля, второй, на ту же сумму, был запущен в начале июня. Продажей инструмента занимаются Сбербанк и ВТБ 24.