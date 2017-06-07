ЦБ хочет подключить брокеров к продажам «народных» ОФЗ

Позиция ЦБ, что круг продавцов «народных» ОФЗ нельзя ограничивать Сбербанком и ВТБ24 Евгений Разумный / Ведомости

Круг продавцов «народных» ОФЗ нельзя ограничивать Сбербанком и «ВТБ 24», заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов: «Этот продукт должен распространяться не только через два банка. Как пилот это правильно, но для промышленной реализации сеть посредников должна быть более широкой».

Процентные ставки упали на фоне снижения инфляции, и сейчас благоприятный момент для выхода физлиц на рынки альтернативного инвестирования, прежде всего — рынок облигаций, считает он. Чтобы удовлетворить спрос, двух госбанков недостаточно, полагает Швецов: «Позиция ЦБ — что каналов размещения должно быть гораздо больше и брокеры должны участвовать в этом бизнесе».

Однако доступ граждан к ОФЗ-н должен стать необременительным, уверен он: «Физлицу не хочется тратить много времени, само описание должно быть упрощено». Ведь госбумаги имеют тот же уровень риска, что и депозиты в банках: защищены государственной гарантией, напоминает Швецов: «Мне кажется, что брокерскому сообществу и бирже нужно предложить технологию, альтернативную тяжелой бумажной технологии, которая сегодня используется при продаже этих ценных бумаг через госбанки».

Спрос на новые выпуски будет, уверен Швецов: «Продали же [уже выпущенные ОФЗ-н]? Продали. Значит, [гражданам] интересно», - рассуждает он.

«С точки зрения привлечения новых клиентов для брокеров эта инициатива, безусловно, благо: это способно привлечь тех, кто за ничем другим не придет», - рассуждает гендиректор «Открытие брокера» Юрий Минцев. В целом, если ОФЗ-н будут продаваться у брокеров, на рынок, вполне вероятно, придет около 20 000 новых игроков за год, говорит он. «Уровень издержек при размещении народных ОФЗ не больше, чем для корпоративных бондов», - добавляет Минцев. «Конкуренция — всегда хорошо», - оптимистичен руководитель департамента глобальных рынков «Сбербанка CIB» Андрей Шеметов.

«Ведомости» ожидают комментарий представителя Минфина.