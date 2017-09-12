Документы по делу о валютных махинациях изъяли в петербургском офисе Райффайзенбанка

Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы по уголовному делу о валютных махинациях в офисе Райффайзенбанка в центре Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Оперативные мероприятия, включающие выемку документов, прошли в рамках уголовного дела, возбужденного ранее по ст. 193 УК России (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте России)», - уточнил источник.

Документы были изъяты из офиса банка, расположенного по адресу Волынский переулок, 3а.

Райффайзенбанк по итогам первого полугодия 2017 г. занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».

«Райффайзенбанк активно сотрудничает с представителями правоохранительных органов по данному вопросу и оказывает полное содействие в получении необходимой документации о компании, которая подозревается в совершении противоправных операций», - рассказали ТАСС в пресс-службе банка.

«Ведомости» ожидают официального комментария от банка.