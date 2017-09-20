Аксаков не ждет проблем для рынка из-за санации Бинбанка

Если решение о санации Бинбанка будет принято, «все будет стабильно и спокойно», считает председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Так он ответил ТАСС на вопрос о последствиях этого решения для банковского рынка.

Воздействие санации Бинбанка на рынок будет крайне ограниченным, если интересы кредиторов не пострадают, заявил ТАСС старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук.

Утром 20 сентября Банк России сообщил, что собственник Бинбанка обратился к нему с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора. ЦБ пообещал дать ответ в ближайшие дни.