Moody's прогнозирует череду обращений банков за помощью в ЦБ после санации Бинбанка

Ситуация с Бинбанком может спровоцировать менее крупные банки, не являющиеся системно значимыми, обращаться в Банк России за помощью через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), считает вице-президент Moody's в России Ольга Ульянова. Она сказала это ТАСС.

Ранее Центробанк сообщил, что собственник Бинбанка попросил ЦБ санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). «Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», - пообещал регулятор.

Если решение о санации будет принято, «все будет стабильно и спокойно», считает председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Так он ответил ТАСС на вопрос о последствиях этого решения для банковского рынка. Воздействие санации Бинбанка на рынок будет крайне ограниченным, если интересы кредиторов не пострадают, заявил ТАСС старший директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук.

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