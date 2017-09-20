Спрос на евробонды «Россия-2027» и «Россия-2047» превысил $4 млрд

Общий спрос на дополнительный выпуск еврооблигаций «Россия-2027» и «Россия-2047» превысил $4 млрд. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в банковских кругах. По словам собеседника агентства, ориентир доходности бумаг с погашением в 2027 г. составляет 3,98-4,03%, для выпуска с погашением в 2047 г. – 5,17-5,22%.

Об обмене суверенных еврооблигаций «Россия-18» и «Россия-30» на дополнительный выпуск евробондов «Россия-27» и «Россия-47» Минфин объявил 18 сентября. Тогда ведомство сообщило, что номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг не превысит $4 млрд. Таким образом, спрос на эти ценные бумаги превысил их максимальный объем. Минфин отмечал, что цена «Россия-2018» не должна превысить 107,8% от их номинальной стоимости, «Россия-2030» – 117,5%.

Держатели бумаг с погашением в 2018 и 2030 гг. могли направить «ВТБ капиталу» заявку на обмен до 19 сентября.

По данным Минфина, на 1 августа в обращении находятся евробонды «Россия-18» на сумму $3,46 млрд и «Россия-30» на $10,7 млрд. Значительная часть евробондов «Россия-30» ранее принадлежала «Открытие холдингу»: согласно отчетности по МСФО за первые шесть месяцев 2017 г. группе принадлежал 51% всего выпуска.

После объявления Минфина еврооблигации «Россия-30» стали дешеветь: если до 13 сентября они стоили 120% от номинала, то в ходе сегодняшних торгов - 117,6%. Доходность этих бумаг выросла до 2,6%. Эксперты, ранее опрошенные «Ведомостями», отмечали, что держатели избавляются от еврооблигаций, но эти держатели — не «ФК Открытие». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в прошлый четверг заявляла, что «Россия-2030» на балансе «ФК Открытие» стояли по завышенной цене, что позволяло банку приукрашивать его финансовое состояние.