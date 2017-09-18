Украина привлекла $3 млрд от размещения еврооблигаций сроком на 15 лет

Украина разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Украина вышла на рынок заимствований и привлекла $3 млрд. Причем привлекла на рекордный строк - никогда до этого Украина не привлекала такого объема, никогда не привлекала на срок 15 лет. Это невероятно позитивная оценка инвесторами реформ, которые происходят в Украине. Это когда каждый инвестор своим долларом голосует за успех реформ», - сказал он в ходе встречи с международными инвесторами в Нью-Йорке (США).

По его словам, ранее Украина брала заимствования и только накапливала долги, а «сегодняшнее заимствование является финансовой подушкой, финансовой платформой для проведения дальнейших реформ».