Украина выкупит евробонды 2019–2020 годов за счет выпуска новых бумаг

Минфин Украины собирается выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. за счет выпуска новых ценных бумаг, передает ТАСС со ссылкой на Ирландскую фондовую биржу (ISE).

«Министерство финансов готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации с погашением в 2019 г. и ставкой доходности 7,75%», - говорится в документе. Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019. При этом общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет $1,82 млрд, еврооблигаций-2020 - $1,78 млрд.

Облигации с погашением в 2019 г. предлагаются к выкупу за 106% номинала, в 2020 г. - 106,75%.