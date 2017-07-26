Украину обязали возместить России судебные издержки в 2,8 млн фунтов стерлингов

Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России 2,8 млн фунтов стерлингов в качестве возмещения судебных издержек. Таким образом, суд конкретизировал свой вердикт от 29 марта 2017 г., вынесенный в пользу России по иску к Украине из-за дефолта по еврооблигациям на $3 млрд.

Украина должна возместить России 1,4 млн фунтов стерлингов не позднее 20 сентября 2017 г. «Суд постановил, что требование России в отношении компенсации Украиной остальной части расходов, понесенных из-за неисполнения должником обязательств по облигациям, будет рассмотрено после вынесения решения по поданной в июне с. г. Украиной апелляции на вердикт Высокого суда Лондона. Слушания в апелляционном суде запланированы на январь 2018 г.», – отмечается в сообщении российского ведомства.

Из-за того что до рассмотрения апелляции осталось не много времени, Высокий суд Лондона продлил действие ранее принятого им решения, которое исключает возможность принуждения Украины к выплате долга до вердикта апелляционного суда.