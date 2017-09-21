Шишханов рассказал РБК о согласии ЦБ на санацию Бинбанка

Сегодня ЦБ может официально объявить о решении по санации Бинбанка, пишет РБК, ссылаясь на заявление основного владельца банка Микаила Шишханова. Ранее он сам обратился к ЦБ с просьбой о санации.

На интервью Шишханов, по его словам, «приехал после совещания, где было сказано, что комитет банковского надзора принял нашу просьбу. И завтра (21 сентября) будет рынку объявлено. Банк продолжит работать. Не будет никаких заморозок требования — то есть обычная, нормальная работа, как банк всегда работал, так и будет продолжать работать. Как с пассивами, то есть, для вкладчиков, так и для людей, кто у нас получает кредиты. И это очень важно. Я это могу спокойно официально заявить, что я сам это слышал на совещании. Принято решение. Ну, собственно, я на совещании это услышал», — рассказал Шишханов.

Процесс санации, по оценкам Шишханова, может занять от 3 до 8 месяцев. «Это сложный тяжелый труд, и я буду всеми силами, всеми возможными средствами поддерживать его, работать 24 часа», — пообещал он, подчеркивая важность непрерывной работы банка.

Главную причину трудностей Бинбанка Шишханов видит в токсичном портфеле МДМ банка, вошедшего ранее в состав группы. «Ключевая причина — это МДМ. Я не ожидал, что в МДМ банке будут такие плохие активы», - признал он. Банкир уточнил, что «в конечном итоге у МДМ, к сожалению, оказался в разы больше и хуже портфель, чем предполагали».

При санации Шишханов рассчитывает сохранить в капитале Бинбанка 25%, остальные 75% «уйдет в государство». При этом по итогам финансового оздоровления он не исключил обратного выкупа банка у Фонда консолидации.

Шишханов пояснил, что решил просить ЦБ о поддержке на фоне слухов, распространявшихся в Twitter и Whatsapp в условиях нервной ситуации на финансовом рынке, на фоне санации ФК «Открытие». Банк, по словам Шишханова, стал их заложником.