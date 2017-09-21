Аксаков оценил потребность Бинбанка в финансовой помощи

Бинбанку для повышения финансовой устойчивости потребуется намного меньше средств, чем банку «ФК Открытие», считает руководитель совета Ассоциации банков России, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он сказал это ТАСС. Решение Банка России о принятии мер по финансовому оздоровлению Бинбанка он назвал ожидаемым.

«Думаю, средств понадобится намного меньше, потому что он [Бинбанк] и по размеру меньше, чем "Открытие", и есть собственники, которые, насколько я понимаю, готовы взаимодействовать [с Банком России], есть нефтяные активы, девелоперские активы», - сказал депутат. Недавно стало известно, что ЦБ предоставил «ФК Открытие» 1,07 трлн руб., это следует из отчетности банка.

Одной из причин появления проблем он назвал увлечение Бинбанком санацией других банков: «Они увлеклись санациями других организаций и недооценили масштаб проблем, макроэкономическую ситуацию, которая не позволяла активно наращивать доход организации, генерировать активы доходные».

ЦБ объявил о санации Бинбанка и «Рост банка» силами Фонда консолидации банковского сектора. С четверга, 21 сентября, в банки назначена временная администрация - в ее состав вошли как сотрудники ЦБ, так и фонда. Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков проходит в сотрудничестве с его собственниками и руководителями, указано в сообщении. Бинбанк, «Рост банк», а также другие банки группы - «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк - продолжат работу в обычном режиме, ЦБ будет оказывать поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности, сообщил регулятор.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм принудительной конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.