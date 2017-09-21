Минфин подготовил документ о допуске санируемых банков к госсредствам

Минфин подготовил проект постановления правительства, о праве санируемых банков на доступ к работе с госсредствами, сообщил «Интерфаксу» источник в финансово-экономическом блоке правительства. Допустить санируемые банки к средствам бюджета и стратегических предприятий чиновников просила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она направила соответствующее письмо правительству в середине сентября на фоне финансового оздоровления «ФК Открытие» с помощью Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Проект Минфина 20 сентября был направлен в Минэкономразвития, Минтруд, Минздрав, Минстрой, Минпром и ЦБ, их попросили согласовать документ в течение суток, то есть до 21 сентября включительно, сообщил источник агентства. По его словам, санируемым банкам предлагается дать доступ к работе с пенсионными накоплениями, накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, средствам Федерального фонда обязательного медицинского страхования, территориальных фондов обязательного медицинского страхования, страховым взносам на накопительную пенсию, средствами на страхование от несчастных случаев и производственных травм, средствам, внесенным в качестве обеспечения госзакупок, средствам компенсационных фондов СРО.

Для изменения требований к банкам необходимо внести изменения в ряд законов и соответствующие постановления правительства, отмечает «Интерфакс».

21 сентября ЦБ объявил о начале финансового оздоровления Бинбанка и «Рост банка». В них введены временные администрации, в состав которых вошли сотрудники Банка России и управляющей компании Фонда консолидации.