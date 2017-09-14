ЦБ попросил правительство разрешить санируемым банкам работать с госсредствами

Банк России направил письмо в правительство с просьбой разрешить санируемым банкам работать с госсредствами. Об этом сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев журналистам в кулуарах Международного банковского форума.

Согласно действующему законодательству, банки до завершения санации не могут привлекать бюджетные средства. Регулятор попросил правительство учесть создание нового механизма санации, в том числе появление Фонда консолидации банковского сектора, и внести изменения в ряд постановлений для доступа банков, санируемых по новому механизму, к средствам бюджета и стратегических предприятий на период санации.

«Законодательство, я не думаю, что нужно менять. Просто задача такая - есть постановления правительства, в которых не учтена ситуация, когда банк контролируется Фондом консолидации банковского сектора. Просто эту ситуацию надо урегулировать и внести в некоторые постановления правительства и распоряжения по отдельным министерством и ведомствам ясность», - приводит «Прайм» слова Поздышева. Он подчеркнул, что изменения в законодательстве необходимы не только для работы санируемого «ФК Открытие», но и для работы всего Фонда консолидации. Позицию ЦБ поддерживает и Минфин России, уточнил Поздышев.

29 августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие», оздоровление которого будет происходить при помощи Фонда консолидации банковского сектора. Новая схема предполагает санацию проблемного банка без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов (АСВ).