Банки с базовой лицензией пока не будут допускать к госсредствам

Минфин не считает целесообразным допускать к бюджетным средствам банки с базовой лицензией. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на Международном банковском форуме в Сочи.

Вместе с тем ведомство вместе с ЦБ намерено изменить критерии допуска банков к ликвидности, в том числе к средствам федерального бюджета, добавил он. «Мы сейчас рассматриваем возможность либо полного отказа, либо значительного смягчения требований по объему капитала банка», – приводит «Интерфакс» слова Моисеева. Небольшому банку непросто получить высокий рейтинг, добавил он, «тем не менее, если этот банк является очень надежным, консервативным в своей политике, то почему бы и нет, вполне может быть, что такой банк тоже получит высокий рейтинг».

Моисеев подчеркнул, что речь идет только о банках с капиталом более 1 млрд руб. «Все-таки банки с базовой лицензией мы, наверное, допускать к этим инструментам пока не готовы», - добавил замминистра.