В Fitch считают минимальными шансы акционеров Бинбанка сохранить в нем 25%

Шансы на сохранение акционерами 25%-ной доли в Бинбанке являются минимальными, считает старший директор рейтингового агентства Fitch Ratings Александр Данилов. Он сказал это ТАСС. Принятое решение Банка России об оздоровлении банка через Фонд консолидации банковского сектора он назвал максимально мягким сценарием для клиентов, поскольку они «свободно могут пользоваться своими средствами, сохранность которых гарантирует ЦБ».

«Для акционеров же ситуация иная и зависит от состояния активов - при большой дыре, если капитал обнулится, они теряют свои инвестиции в банк. Хотя акционеры на словах и рассчитывают сохранить 25%-ную долю в банке, на это мало шансов», - сказал Данилов.

По словам эксперта, суммарный капитал Бинбанка и санируемого им «Рост банка» минимален - на уровне 13 млрд руб.

Ранее в интервью РБК основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов заявлял, что в переговорах с Банком России обсуждался вариант оздоровления кредитной организации, при котором 75% уйдет государству, а 25% останется старым собственникам.