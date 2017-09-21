Шишханов назвал сроки санации Бинбанка

Основной владелец Бинбанка Микаил Шишханов готов вложить в оздоровление банка собственные средства. Как передает ТАСС, он сказал это каналу «Россия 24». На вопрос о сроках санации он ответил, что «не назвал бы это санацией, все же это оздоровление, это разные понятия» и что сам процесс займет от трех до восьми месяцев (цитата по «Прайму»). Ранее он назвал те же сроки в интервью РБК.

«Главная задача - банк продолжает работать, никаких заморозок требования, правильно выстроенная бизнес-модель, правильный обсчет капитала, правильно выстроенные процессы, чтобы они все были понятны для ЦБ РФ. Это сложный, тяжелый труд. Я всеми силами и всеми средствами буду поддерживать его, сидеть и работать 24 часа. И обеспечивать процесс, чтобы ЦБ был максимально комфортен», - заявил Шишханов.

Шишханов признал, что бизнес-модель кредитной организации была излишне агрессивной и работала только на растущем или стабильном рынке. «Случилось то, что случилось, рынок стал падать, реализовался бизнес-риск, и я как предприниматель попал в этот бизнес-риск», - цитирует его интервью «Интерфакс».

Бинбанк не смог «переварить» присоединение проблемного «МДМ банка», который был приобретен в 2015 г., добавил он и назвал МДМ «ключевой проблемой». «Я не ожидал, что в МДМ такие плохие активы. У МДМ в разы оказался хуже портфель, чем был. Это был падающий рынок, на падающем рынке сложно предположить, как себя дальше портфель поведет», - отметил банкир.

По словам Шишханова, в процессе оздоровления банк будет вести свою операционную деятельность максимально эффективно, в случае необходимости продавать активы. «Опорной командой будет текущая команда Бинбанка, предправления, все ребята на месте. Моя задача - всех мотивировать на дальнейшую работу вместе с ЦБ. Я с этим справлюсь. Банк также продолжает работать, члены временной администрации садятся рядом и с точки зрения принятия риска ограничивают, в остальном банк не меняется по своей работе», - цитирует его «Интерфакс».

Банкир рассказал, что постепенно продавал миноритарные доли в ряде активов, чтобы пополнять капитал Бинбанка (последний раз банк был докапитализирован в декабре 2016 г. на сумму порядка $200 млн). Однако в феврале 2017 г. он понял, что собственных средств для дальнейшей поддержки кредитной организации ему не хватит, и стал вести переговоры с ЦБ.

По словам Шишханова, у Бинбанка очень большой портфель связан со строительной отраслью, в том числе с активами во владении. Нервозность на рынке возникла после ситуации с банком «ФК Открытие», добавил банкир. «Мы стали понимать, что можем подвести наших клиентов, наших вкладчиков в том числе, наших кредиторов и наших заемщиков. У нас активные кредитные линии, компании кредитуются, и надо продолжать их кредитовать, чтобы не допустить по ним дефолт. Они обратились... Я понял, что ситуация может стать критичной, собственно, я принял решение обратиться в ЦБ для помощи в оздоровлении нашей банковской группы по новому закону через Фонд оздоровления», - сказал он.

Доверия к ЦБ Шишханову добавил пример санации «ФК Открытие»: «Всё цивилизованно, банк дальше продолжает работать». Он добавил, что у «первопроходцев» всегда случаются какие-то казусы, но в итоге «ЦБ ведет себя очень логично и очень профессионально».

«Я абсолютно спокоен, искренне понимаю, что это, наверное, самое правильное решение было на тот момент. Наверное, конечно, как и любой банкир и любой собственник, хотелось бы до последнего тянуть, но так бы я подвел тех людей, которые верили Бинбанку», - сказал Шишханов. Он выразил надежду, что эти клиенты и дальше продолжат работать с кредитной организацией. Своей задачей он видит правильную организацию переходного процесса.

Ранее в интервью РБК он сказал, что не откажется от возможности выкупить Бинбанк у Фонда консолидации банковского сектора после финансового оздоровления, если такой шанс у него будет. «Конечно, конечно. Знаете, для меня Бинбанк - это нечто большее, чем просто банк. Поэтому я чувствую его на кончиках пальцев. Я понимаю те возможности, которые есть у банка, и то, насколько технологически правильно и структурированно выстроен банк, - это очень сильная платформа для дальнейшего развития. Да, конечно, если будет возможность», - сказал он. Он также заверил, что не планирует выводить свои деньги из банка.

Банк России объявил о санации Бинбанка и «Рост банка» силами Фонда консолидации банковского сектора. С четверга, 21 сентября, в банки назначена временная администрация - в ее состав вошли как сотрудники ЦБ, так и фонда. Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банков проходит в сотрудничестве с его собственниками и руководителями, указано в сообщении. Бинбанк, «Рост банк», а также другие банки группы - «Бинбанк диджитал» и Уралприватбанк - продолжат работу в обычном режиме, ЦБ будет оказывать поддержку банкам группы, гарантируя непрерывность их деятельности, сообщил регулятор. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм принудительной конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Финансовая и управленческая поддержка Банка России позволит Бинбанку работать бесперебойно и выполнять все обязательства перед клиентами, сообщил ТАСС через пресс-службу предправления банка Евгений Давыдович. «Таким образом, нет никакой необходимости снимать вклады досрочно, теряя при этом начисленные проценты», - добавил он.