Жертвы риск-аппетита

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О том, что собственники Бинбанка ведут непростой диалог с ЦБ о будущем банка, стало известно в июне А. Гордеев / Ведомости

Бинбанк объявил, что его топ-менеджмент уже в течение года обсуждает с ЦБ, что можно сделать с банком, собственники которого не нашли способов его докапитализировать самостоятельно. Основной собственник Микаил Шишханов обратился к ЦБ с просьбой о санации.

Это (Бинбанк, «Рост банк» и «Бинбанк диджитал») может быть второй группой пациентов для Фонда консолидации банковского сектора ЦБ. Первая – группа «ФК Открытие» – отправлена туда меньше месяца назад.

О том, что собственники Бинбанка ведут непростой диалог с ЦБ о будущем банка, стало известно в июне. Тогда все гадали, выполнят Шишханов и его дядя Михаил Гуцериев обещания или нет. А требования регулятора были непростыми: помимо смены менеджмента и основного акционера нужно было пополнить капитал. К тому же ЦБ сильно смущала конструкция, при которой депозиты вкладчиков Бинбанка почти на 600 млрд руб. целиком ушли в «Рост банк» (что, впрочем, ничуть не мешало банкирам осуществлять задуманное). В августе было объявлено о том, что акционеры Бинбанка продают часть активов в недвижимости и строительстве, чтобы пополнить его капитал. И внешне все выглядело так, будто ситуацию можно будет исправить.

Однако найти капитал одной из богатейших семей России почему-то не удалось. А со вчерашнего дня ясно, что радужная картина, которую рисовали собственники, почти не имела отношения к реальности.

«Плохие долги «МДМ банка» целиком зарезервированы, эти резервы с лихвой покрывают все затраты <...> Я проводил due diligence сам, потому что <...> прекрасно понимаю, где и какие скелеты в шкафу могут быть», – расхваливал сделку по покупке банка в 2015 г. Шишханов. И вот через два года его пресс-служба сообщает, что «проблемы «Рост банка», взятого на санацию, и «МДМ банка» оказались намного серьезнее, чем предполагалось».

Риск-аппетиту акционеров Бинбанка мог позавидовать любой (Довлатов бы написал: «Широко живут»), а список сделок впечатлял: нефть, банки, НПФ, торговые центры, гостиницы, торговые сети и даже радиостанции (на $200 млн!!!). Все, чтобы сразу заявить о себе на рынке.

В пенсионных фондах, подконтрольных Шишханову и Гуцериеву, почти 300 млрд руб. пенсионных накоплений – достаточно для впечатляющего шопинга, но не для того, чтобы удержать активы. Теперь ЦБ предстоит решить дилемму, как развязать узел, завязанный из этих бизнесов. Возможно ли развязать в данном случае Бинбанк и пенсионную группу? И если нет, что станет с активами, которые были куплены на пенсионные деньги? В случае с «Открытием» Центробанк предпочел получить банковскую группу вместе с фондами. Как регулятор поступит в случае с пенсионным дивизионом Шишханова – Гуцериева пока не ясно. Решение ЦБ вчера узнать не удалось.

Но вместе с тем, какой способ санации выбран для очередного банка, чьи собственники не рассчитали риски, ЦБ неплохо было бы объяснить, как именно спасение гигантов собственными силами сочетается с политикой инфляционного таргетирования. Очень все это интересно.