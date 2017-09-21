Путин подарил Костину на день рождения наручные часы

Президент России Владимир Путин подарил президенту ВТБ Андрею Костину наручные часы.

«Перед тем как мы начнем работать и до того, как мы «приземлились», давайте поздравим руководителя ВТБ», - сказал Путин на встрече с деловыми кругами в Кремле.

«Мы вас искренне поздравляем. Хочу вручить вам «куранты» - скромно, но так называется, «куранты», - отметил глава государства. Костину сегодня исполнился 61 год.

На встречу с представителями российских деловых кругов в Кремль были приглашены более 50 бизнесменов, главы ведущих частных компаний и компаний с госучастием, банков, общественных организаций.