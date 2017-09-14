Путин поздравил Медведева с днем рождения

Российский президент Владимир Путин поздравил премьер Дмитрия Медведева с днем рождения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президент поздравил председателя правительства», - сказал он, не уточняя подробностей. Сделал ли президент подарок премьеру, также не сообщается. 14 сентября Медведеву исполнилось 52 года.

Ранее стало известно, что Медведева уже поздравили руководители ряда правительств и государств соседних с Россией стран.