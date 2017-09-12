Дмитрию Медведеву подарили телефон на системе владельца РБК

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который сегодня осматривал стенды на третьей международной выставке «Импортозамещение», подарили российский телефон Inoi. Операционная система (ОС) Sailfish Mobile этого аппарата принадлежит основателю холдинга ЕСН, владельцу медиахолдинга РБК Григорию Березкину.

Телефон Inoi R7 премьеру подарили на одном из последних стендов, передало агентство ТАСС. «Он не связан ни с какими сервисами зарубежными, так что точно не отключат», - заверили Медведева.

В этом году смартфоны Inoi на ОС Sailfish Mobile выиграли конкурс «Почты России» на закупку 15 000 смартфонов для почтальонов. За устройства компания заплатит 171,1 млн руб. при начальной цене конкурса 195 млн руб. - то есть 11 400 руб. за штуку.

Смартфон Inoi впервые представили публике в феврале 2017 г. на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Это аппарат бюджетного уровня на чипсете Qualcomm Snapdragon 212 с 2 Гб оперативной и 16 Гб встроенной памяти, пятидюймовым дисплеем HD (1280 на 720 пикселей) и двумя камерами. Его ОС основана на ядре Linux и позволяет запускать приложения в изолированном режиме с разграничением доступа, а также лишена активированных по умолчанию облачных сервисов.

Сайт IXBT.com назвал смартфон сравнительно слабым по начинке устройством для энтузиастов и разработчиков, готовых к экспериментам. Тестеры отметили, что его ПО создано в Финляндии, аппаратная часть - в Китае, а из российских приложений нет даже предустановленных «Госуслуг».

Права на ОС Sailfish принадлежат компании Jolla, созданной выходцами из финской Nokia. Представитель Березкина говорил «Ведомостям», что сейчас он является контролирующим акционером в Jolla.

Также на выставке Медведев изучил кабину новой модели «Камаза», расспросил о мороженом из Липецкой области, ознакомился с продукцией Ингушетии, Машиностроительного завода им. Калинина и осмотрел стенд с дробильно-сортировочным оборудованием.