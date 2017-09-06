Бывший гендиректор «Почты России» вошел в совет директоров РБК

Акционеры ПАО «РБК» избрали новый состав совета директоров компании. В него вошли: бывший гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов, гендиректор РБК Николай Молибог, член совета директоров «Газета Метро» Анна Тюшкевич, бывший гендиректор концерна Enel Фульвио Конти, заместитель гендиректора по стратегии и развитию группы ЕСН Ирина Есипенко, гендиректор ЕСН Борис Красновский, вице-президент ЕСН Вадим Медведев. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано по итогам собрания акционеров холдинга. Анна Тюшкевич является дочерью владельца группы ЕСН Григория Березкина.

«Одна из основных задач совета директоров на этом этапе — повышение эффективности бизнеса РБК. Мы считаем, что новые члены совета директоров смогут привнести ценный опыт на благо развития компании», — заявил владелец группы ЕСН Григорий Березкин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В июне стало известно, что группа ЕСН Григория Березкина закрыла сделку по покупке 65% акций холдинга РБК у «Онэксима» Михаила Прохорова. Также ЕСН выкупила долговые обязательства РБК. Ранее в интервью «Ведомостям» Березкин заявил, что не намерен менять команду холдинга или вмешиваться в его редакционную политику.