Структура ЕСН Березкина сделала оферту миноритариям РБК

АО «Сотол проект», через которое группа ЕСН Григория Березкина приобрела 65% РБК у «Онэксима» Михаила Прохорова, направило миноритариям медиахолдинга оферту о выкупе их акций по 7,775 руб. за бумагу. Структурам ЕСН принадлежит 69,19% ПАО «РБК».

Срок оферты - 75 дней с даты получения предложения (то есть с 7 августа), сообщил РБК.

Акции РБК торгуются на Московской бирже, текущая капитализация компании - 2,79 млрд руб. По итогам торгов в пятницу стоимость одной акции составляла 7,89 руб. Вечером в понедельник акции подешевели на 3,3% до 7,63 руб. за бумагу.

О завершении сделки по приобретению около 65% акций РБК группа ЕСН объявила 16 июня, ее финансовые параметры не раскрывались. Оферту на выкуп акций у миноритариев новый владелец контрольного пакета акций компании должен выставить согласно российскому законодательству.