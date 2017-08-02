Главный редактор RNS Петр Канаев перешел в РБК

Петр Канаев назначен первым заместителем главного редактора объединенной редакции РБК, говорится в сообщении медиахолдинга sostav.ru

Петр Канаев назначен первым заместителем главного редактора объединенной редакции РБК, говорится в сообщении медиахолдинга. В новой должности Канаев будет курировать производство эксклюзивного новостного контента, указывается в сообщении.

«Мы знаем Петра как одного из лучших деловых журналистов отрасли и рады видеть его в нашей команде. Так мы усиливаем направление по производству качественного новостного контента, которое остается стратегически важным для редакции», — привел холдинг цитату соруководителя объединенной редакции РБК Елизаветы Голиковой.

Канаев до весны 2015 г. работал первым заместителем главного редактора экономической службы ТАСС, а до этого – заместителем главного редактора Gazeta.ru, где курировал блок «Бизнес и финансы». В 2015 г. Канаев стал главным редактором информационного агентства Rambler News Service (RNS), созданного в медиахолдинге Rambler & Co Александра Мамута. По итогам 2016 г. агентство под его руководством вошло в четверку самых цитируемых новостных агентств России, приводит РБК данные «Медиалогии».

«Благодаря высокой работоспособности и творческому подходу Петра Канаева за короткое время информационное агентство RNS стало одним из ключевых источников эксклюзивной информации по финансово-экономической тематике, вышло в топ информационных агентств в России», - говорил ранее «Ведомостям» исполнительный директор Rambler & Co по медиа Алексей Гореславский.

Должность главного редактора RNS займет Александр Малахов, до этого он был заместителем главного редактора агентства. Ранее он руководил отделом в службе экономической информации информационного агентства ТАСС, несколько лет проработал старшим корреспондентом в газете «Коммерсантъ».

Медихолдинг РБК летом этого года сменил владельца: бизнесмен Михаил Прохоров продал 65% акций владельцу ЕСН Григорию Березкину. Источники, близкие к «Онэксиму», говорили, что продажа «вынужденная». Из-за давления чиновников в мае 2016 г. РБК покинула большая часть журналистов во главе с Елизаветой Осетинской. Сейчас объединенную компанию РБК возглавляют Игорь Тросников и Елизавета Голикова.

Канаев и Тросников от комментариев отказались.