Главный редактор RNS Петр Канаев перейдет на руководяющую должность в РБК

Информационное агентство RNS Петр Канаев возглавил в 2015 г. sostav.ru

Главный редактор Rambler News Service (RNS) Петр Канаев покинет своей пост, рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Rambler&Co по медиа Алексей Гореславский. Канаев перейдет на руководящую должность в медиахолдинг РБК, сказали «Ведомостям» два источника в холдинге Rambler&Co. На какую именно должность он перейдет, они не сообщили. Канаев не ответил на звонки «Ведомостей», пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев отказался от комментариев.

Канаев до весны 2015 г. работал первым заместителем главного редактора экономической службы ТАСС, а до этого – заместителем главного редактора Gazeta.ru, где курировал блок «бизнес и финансы». В 2015 г. он возглавил новое информационно агентство RNS, созданное в медиахолдинге Александра Мамута, которое специализируется на бизнес-новостях.

Должность главного редактора RNS займет Александр Малахов, до этого занимавший должность заместителя главного редактора агентства, говорит Гореславский. Ранее он руководил отделом в службе экономической информации информационного агентства ТАСС, несколько лет проработал старшим корреспондентом в газете «Коммерсантъ».

«Благодаря высокой работоспособности и творческому подходу Петра Канаева за короткое время информационное агентство RNS стало одним из ключевых источников эксклюзивной информации по финансово-экономической тематике, вышло в топ информационных агентств в России, что подтверждает ряд наград, полученных в 2016 году. Мы благодарны Петру за его работу и желаем ему профессиональных успехов в новых проектах», - сказал Гореславский «Ведомостям».

Медихолдинг РБК летом этого года сменил владельцев: бизнесмен Михаил Проходоров продал 65% акций владельцу ЕСН Григорию Березкину. Источники, близкие к «Онэксиму», говорили, что продажа - «вынужденная». Из-за давления чиновников в мае 2016 г. РБК покинула большая часть журналистов во главе с Елизаветой Осетинской. Сейчас объединенную компанию РБК возглавляют Игорь Тросников и Елизавета Голикова.