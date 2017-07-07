Новым директором канала «РБК ТВ» станет Игорь Полетаев с НТВ

Игорь Полетаев Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Новым управляющим директором канала «РБК ТВ» станет Игорь Полетаев, сообщил холдинг РБК. Он сменит на этой позиции Эльмара Муртазаева. Полетаев уже работал в РБК: с 2000 г. в информагентстве, а в 2003-2006 гг. - на телеканале. После этого он перешел на НТВ, сейчас - ведущий передачи «Сегодня».

Когда именно произойдет смена директоров канала, в сообщении холдинга не указывается. Представитель РБК также не стал называть конкретные даты, лишь уточнив, что это произойдет «скоро».

Муртазаев уходит с канала РБК и вообще из журналистики, рассказывали прежде источники «Ведомостей» в холдинге. Гендиректор холдинга РБК Николай Молибог подтверждал, что Муртазаев еще несколько месяцев назад предупредил о возможном уходе, но согласился дождаться завершения сделки по продаже РБК.

Насколько сильными будут изменения в команде «РБК ТВ», зависит в том числе и от того, кто заменит Муртазаева и насколько новый директор захочет обновить команду, говорили источники «Ведомостей». Сегодня Meduza сообщила, что вслед за Муртазаевым с РБК уйдут многие сотрудники телеканала. Представитель РБК это отрицал и подчеркивал, что часть сотрудников лишь уходят в длительный летний отпуск.

«РБК ТВ» входит в одноименный медиахолдинг. Муртазаев возглавляет канал с начала 2016 г. Две недели назад Григорий Березкин купил контрольный пакет этого холдинга у Михаила Прохорова. Условия сделки не раскрывались.

Березкин вовсе не настаивает на смене команды «РБК ТВ», утверждают собеседники «Ведомостей». Молибог также надеется сохранить эту редакцию, добавляют они.

Со следующей недели часть сотрудников «РБК ТВ» уходят в давно запланированный летний отпуск до сентября, знают собеседники «Ведомостей», впрочем, раньше предполагалось, что такой отпуск будет короче. Такие оплачиваемые летние отпуска, в которые уходят сотрудники целых передач, – обычная практика на телеканалах. Эти отпуска – в том числе гарантия для сотрудников, что у них будет возможность спокойно оценить происходящие на канале изменения и принять решение, останутся ли они работать в РБК или нет, указывает один из собеседников «Ведомостей».

Два сотрудника «РБК ТВ» сказали «Ведомостям», что не знают, что произойдет после окончания отпусков: «это будет зависеть от решения акционеров».

«Мы действительно чуть увеличили запланированные летние отпуска сотрудникам "РБК ТВ", - подтвердил Молибог, - чтобы в случае если директор канала поменяется, ему и нам всем было легче входить в управление».

Выручка РБК в 2016 г. увеличилась на 9,7% до 5,6 млрд руб., EBITDA – на 16% до 556 млн руб. Большую часть выручки холдингу приносят именно медийные активы. Их совокупная аудитория – 25 млн человек в месяц, указывает холдинг со ссылкой на данные Mediascope. Из них 17 млн человек в среднем в месяц смотрят канал РБК, 10 млн человек читают сайт РБК, 2 млн человек читают одноименные газету и журнал.

После закрытия сделки Березкин заявил «Ведомостям», что не собирается менять команду холдинга и его редакционную политику.

Муртазаев больше 20 лет работает в журналистике, он был сотрудником газет «Сегодня», «Известия», радио «Свобода», в агентстве Dow Jones и так далее. В 2008-2010 гг. Муртазаев был редактором Gzt.ru. С 2014 г. по январь 2016 г. был главным редактором Forbes Russia.