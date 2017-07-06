Управляющий директор «РБК ТВ» Эльмар Муртазаев уходит из холдинга Михаил Мокрушин / РИА Новости

Управляющий «РБК ТВ» Эльмар Муртазаев уходит из компании, рассказали «Ведомостям» два сотрудника холдинга и человек, знакомый с владельцами холдинга. По их словам, о возможном уходе он предупредил несколько месяцев назад еще прошлого владельца РБК Михаила Прохорова. Муртазаев вообще собирается уйти из журналистики и заняться собственным бизнесом, знают два собеседника «Ведомостей». Кто станет новым управляющим директором «РБК ТВ», пока не решено, говорят они.

Муртазаев действительно несколько месяцев назад сообщил о желании уйти из журналистики, подтвердил «Ведомостям» гендиректор холдинга РБК Николай Молибог: «Но мы договорились отложить этот уход до завершения сделки по продаже РБК. Сейчас мы вернулись к этому вопросу, но финального решения нет, оно будет в ближайшие недели». Сам Муртазаев также заявил, что решения «пока нет», и от других комментариев отказался.

«Насколько мне известно, Муртазаев - очень профессиональный журналист. Если он уйдет из РБК, будет очень жаль. Всегда с трудом расстаюсь с хорошими людьми», - заявил «Ведомостям» владелец РБК Григорий Березкин.

«РБК ТВ» входит в одноименный медиахолдинг. Муртазаев возглавляет канал с начала 2016 г. Две недели назад Березкин купил контрольный пакет этого холдинга у Михаила Прохорова. Условия сделки не раскрывались.

Собеседники «Ведомостей» предполагают, что вместе с Муртазаевым может уйти часть команды канала. Насколько сильными будут изменения, зависит в том числе и от того, кто заменит Муртазаева и насколько новый директор захочет обновить команду. Скорее всего, канал станет еще больше ориентироваться на новости бизнеса и меньше – на политическую повестку, полагает один из собеседников «Ведомостей». Также канал может производить видеоматериалы для новостных сайтов РБК, добавляет он.

Березкин вовсе не настаивает на смене команды «РБК ТВ», утверждают собеседники «Ведомостей». Молибог также надеется сохранить эту редакцию, добавляют они.

Со следующей недели часть сотрудников «РБК ТВ» уходит в давно запланированный летний отпуск до сентября, знают собеседники «Ведомостей», впрочем, раньше предполагалось, что такой отпуск будет короче. Такие оплачиваемые летние отпуска, в которые уходят сотрудники целых передач, – обычная практика на телеканалах. Эти отпуска – в том числе гарантия для сотрудников, что у них будет возможность спокойно оценить происходящие на канале изменения и принять решение, останутся ли они работать в РБК или нет, указывает один из собеседников «Ведомостей».

Два сотрудника «РБК ТВ» сказали «Ведомостям», что не знают, что произойдет после окончания отпусков: «это будет зависеть от решения акционеров».

«Мы действительно чуть увеличили запланированные летние отпуска сотрудникам "РБК ТВ", - подтвердил Молибог, - чтобы в случае если директор канала поменяется, ему и нам всем было легче входить в управление».

Выручка РБК в 2016 г. увеличилась на 9,7% до 5,6 млрд руб., EBITDA – на 16% до 556 млн руб. Большую часть выручки холдингу приносят именно медийные активы. Их совокупная аудитория – 25 млн человек в месяц, указывает холдинг со ссылкой на данные Mediascope. Из них 17 млн человек в среднем в месяц смотрят канал РБК, 10 млн человек читают сайт РБК, 2 млн человек читают одноименные газету и журнал.

После закрытия сделки Березкин заявил «Ведомостям», что не собирается менять команду холдинга и его редакционную политику.

Муртазаев больше 20 лет работает в журналистике, он был сотрудником газет «Сегодня», «Известия», радио «Свобода», в агентстве Dow Jones и так далее. В 2008-2010 гг. Муртазаев был редактором Gzt.ru. С 2014 г. по январь 2016 г. был главным редактором Forbes Russia.