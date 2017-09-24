Со счетов топ-менеджеров «Открытия» списали средства в связи с докапитализацией

Временная администрация «ФК Открытие» списала средства с личных счетов топ-менеджеров банка в связи с его докапитализацией, сообщает портал «Банки.ру» со ссылкой на источники. По данным портала, списание коснулось как топ-менеджмента, так и руководителей филиалов и бухгалтеров, а также региональных управляющих, имеющих личные счета в «Открытии».

По словам источников, у некоторых сотрудников «Открытия» нет карт других банков, чтобы воспользоваться ими для снятия средств. «Некоторым региональным управляющим банка сейчас, по сути, заблокирован доступ ко всем имеющимся у них денежным средствам, включая поступления зарплаты. Люди сидят без денег», — рассказал порталу сотрудник «Открытия» из регионального подразделения.

Другой источник сообщил, что среди сотрудников банка наблюдается «достаточно высокий уровень беспокойства», они опасаются, что замороженные средства не будут возвращены.

«Прекращение обязательств банка “Открытие” перед рядом управляющих работников и контролирующих банк лиц осуществляется в соответствии со ст. 189.49 закона 127-ФЗ, регламентирующей участие Банка России в реализации мер по финансовому оздоровлению банка», — пояснили в «ФК Открытие». При этом средства со счетов сотрудников списываются в пользу банка.