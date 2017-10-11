Суд в Англии разрешил взыскать с Пугачева переданные в трасты активы

Высокий суд Англии по иску российского государственного Агентства по страхованию вкладов (АСВ) разрешил взыскивать активы бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева, переданные им в трасты, включая виллу на острове в Карибском море. Об этом сообщило АСВ.

«Высокий суд правосудия Англии и Уэльса сегодня, 11 октября 2017 г., вынес решение об удовлетворении требований АСВ как конкурсного управляющего ЗАО "Международный промышленный банк" по результатам рассмотрения "трастового иска". Суд установил, что дискреционные трасты Пугачева являются притворными, а на активы, переданные в эти трасты, может быть обращено взыскание как на собственное имущество Пугачева», — говорится в сообщении.

Арбитраж Москвы в ноябре 2010 г. признал Межпромбанк банкротом. По информации АСВ, размер установленной задолженности банка перед кредиторами по состоянию на 1 марта 2017 г. составлял около 82,7 млрд руб., за время конкурсного производства кредиторам было выплачено суммарно лишь около 1,9 млрд руб.

АСВ отмечает, что ключевым направлением английского судебного разбирательства с самого его начала являлось оспаривание структуры владения Пугачевым своими активами с использованием новозеландских дискреционных трастов. «Данные трасты использовались Пугачевым для сокрытия своего имущества, включая два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море», - говорится в сообщении.