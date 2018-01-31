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Верховный суд разрешил банкам отказывать подозрительным клиентам в выдаче наличных

Во вторник коллегия Верховного суда по гражданским спорам вынесла решение в пользу Сбербанка, который отказал клиенту в выдаче наличных по окончании срока вклада, поскольку заподозрил его в легализации доходов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.

С иском к Сбербанку в суд обратился Сергей Будник. В 2015 г. он перевел 56 млн руб. со своего счета в Сити инвест банке на счет в Сбербанке. На следующий день клиент попытался получить средства наличными. Сбербанк запросил у Будника документы, подтверждающие происхождение денежных средств, а после их изучения отказал в выдаче наличных.

После этого Будник открыл несколько срочных вкладов в Сбербанке и перевел деньги туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ.

Тогда Будник обратился в суд с требованием вернуть суммы вкладов, проценты и взыскать со Сбербанка неустойку. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, потому что клиент так и не представил документы, объясняющие происхождение средств. Кроме того, суды согласились, что Будник не был лишен возможности использовать средства путем безналичного перевода.

Сбербанк в суде настаивал на том, что нет законодательной нормы, которая бы обязывала банк выдавать деньги в той форме, в которой запросил клиент. Коллегия Верховного суда согласилась с доводами банка.