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Костин не исключил перехода части команды ВТБ в Промсвязьбанк

Часть сотрудников ВТБ может перейти в Промсвязьбанк после передачи на баланс последнего кредитов оборонно-промышленного комплекса, рассказал журналистам президент - председатель правления госбанка Андрей Костин в кулуарах инвестиционного форума в Сочи.

«Наверное, если какой-то крупный бизнес уходит в большом объеме, избыточность кадров возникает, люди могут переходить. Это нормальный процесс, и когда будет назначение нового главы Промсвязьбанка, будет формироваться новая команда, - сказал Костин (цитата по ТАСС). - Если люди будут уходить, мы, в принципе, будем поддерживать этот переход».

В феврале ВТБ начал обновление управленческой команды.

Санируемый ЦБ Промсвязьбанк по замыслу правительства должен стать опорным банком для российского оборонного комплекса. На баланс Промсвязьбанка от других финансовых организаций может быть переведено до 1 трлн руб. кредитов, выданных попавшим под санкции США предприятиям российского ОПК, вместе с капиталом, говорил министр финансов Антон Силуанов.

Костин и президент Сбербанка Герман Греф выступили против передачи Промсвязьбанку части капитала.