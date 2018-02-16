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Сбербанк предложил ЦБ исключить 1200 бизнесменов из «черных списков»

Сбербанк обратился к Центробанку с предложением исключить из «черных списков» 1200 российских предпринимателей, у которых заблокированы счета из-за подозрений в отмывании доходов. Об этом сообщил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.

«Мы изучили деятельность этих предпринимателей и уверены, что она носит легальный характер. К сожалению, данные предприниматели допустили ряд ошибочных действий, и нам важно им помочь решить их проблему с контролирующими органами и исключить их из этих списков», — сказал Попов (цитата «РИА Новости»).

В «черный список», формируемый Росфинмониторингом и Банком России, попадают клиенты банков, которым отказали в обслуживании или проведении операций из-за подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

В декабре 2017 г. Госдума приняла закон о введении механизма реабилитации лиц из «черного списка». Документ позволит исключить из списка тех, кто по ошибке попал в список потенциально недобросовестных клиентов.