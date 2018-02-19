В Приамурье обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру
В Амурской области обнаружили первую поддельную двухтысячную купюру, говорится в сообщении областной прокуратуры. По данным ведомства, неизвестный мужчина расплатился фальшивой купюрой на автозаправочной станции.
В ходе исследования купюры было обнаружено, что она изготовлена не ФГУП «Гознак», а путем цветной струйной печати. Возбуждено уголовное дело по факту сбыта фальшивых денежных средств (ч. 1 ст. 186 УК РФ).
Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до 8 лет.
Новые банкноты номиналом в 200 и 2000 руб. были запущены в обращение в середине октября. В конце декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятору пока неизвестно о фактах их подделки.