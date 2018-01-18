Как проверить подлинность банкнот 200 и 2000 рублей при помощи мобильного телефона

Максим Стулов / Ведомости

На сайте госзакупок размещена информация о трех заказах Гознака от 2016 г. на разработку прототипа и самого мобильного приложения для «определения подлинности», а также на обеспечение его функционирования. Общая стоимость – 2,65 млн руб. Правда, что это конкретно за приложение, на сайте госзакупок не уточняется

8/8