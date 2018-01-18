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Как проверить подлинность банкнот 200 и 2000 рублей при помощи мобильного телефона

Гознак выпустил специальное приложение для распознавания новых купюр
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