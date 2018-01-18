Как проверить подлинность банкнот 200 и 2000 рублей при помощи мобильного телефона
Гознак выпустил специальное приложение для распознавания новых купюр
Гознак выпустил приложение для распознавания новых купюр 200 и 2000 рублей "Банкноты 2017"
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Проверка осуществляется в 4 шага. В главном меню приложения нужно нажать на кнопку «определить банкноту 2017», затем навести на купюру камеру смартфона
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Приложение распознает номинал и сторону банкноты и покажет анимированную картинку дополненной реальности
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Третий шаг – проверка на лицевой стороне. Совместив купюру и рамку правильно, телефон завибрирует, а углы купюры на экране окрасятся в зеленый цвет
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Так же нужно совместить купюры с другого ракурса. После успешной проверки на экране появится надпись: «Признаки подлинности обнаружены»
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На фото приложение не распознало предложенную купюру
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Гознак рекомендует проверять купюры при достаточном освещении, но лучше избегать прямых ярких лучей света, направленных на банкноту
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На сайте госзакупок размещена информация о трех заказах Гознака от 2016 г. на разработку прототипа и самого мобильного приложения для «определения подлинности», а также на обеспечение его функционирования. Общая стоимость – 2,65 млн руб. Правда, что это конкретно за приложение, на сайте госзакупок не уточняется
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